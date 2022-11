Tragedia ad Arezzo, dove un ragazzo di 16 anni – Mouhssine Oussama - è morto in ospedale dopo esser stato ricoverato d'urgenza per un malore accusato su un campo da calcio.

Secondo ricostruzioni il ragazzo – che giocava nella squadra dell’Arna Laterina – avrebbe lamentato dei giramenti di testa improvvisi durante una sessione di allenamento.

Dopo l’allarme, il 16enne è stato accompagnato in pronto soccorso, ma i tentativi di salvargli la vita sono risultati vani.

«Mio figlio Mouhssine – ha detto il padre in lacrime – era un ragazzo sereno, benvoluto da tutti. Frequentava l'Isis di San Giovanni Valdarno con profitto. Il 7 ottobre ha fatto la visita di idoneità per giocare a calcio ed era risultato tutto a posto. Non aveva mai avuto alcun problema di salute. Il suo sogno era diventare un calciatore».

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata