Tragedia a Casoria, nell’hinterland di Napoli. Un uomo di 58 anni è morto in un ristorante durante una festa di laurea, soffocato da un boccone di mozzarella.

L’uomo è morto in pochi minuti sotto gli occhi terrorizzati dei presenti che stavano festeggiando e hanno assistito alla scena. Inutili i tentativi di salvagli la vita, i soccorritori del 118 giunti immediatamente sul posto hanno solo potuto constatare il decesso.

L’uomo era in un noto ristorante della cittadina campana per una festa di laurea quando all’improvviso è diventato cianotico. I presenti hanno subito allertato i soccorsi, sul posto sono arrivate anche le forze dell’ordine per raccogliere le testimonianze.

Nessun dubbio sulla dinamica della tragedia, per l’uomo è stato fatale quel boccone di mozzarella che ne ha causato la morte per soffocamento. Un destino comune a diverse persone, spesso bambini, ma capita anche agli adulti.

