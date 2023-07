Tragedia nel corso di un campo estivo in Puglia.

Un bambino di sei anni è annegato questa mattina nelle acque antistanti il lido “Paradiso dei giovani”, sul litorale di Margherita di Savoia, in provincia di Bari.

Secondo quanto si è appreso, il piccolo, di origini romene, ma residente residente a Trinitapoli, stava facendo giochi in mare ma sarebbe finito sott’acqua, in circostanze in fase di accertamento.

Dopo l’allarme sono scattati i soccorsi, che purtroppo si sono rivelati inutili.

Sull’accaduto indagano le forze dell’ordine.

La drammatica notizia arriva a poche ore da un altro episodio simile, avvenuto in provincia di Modena, dove un bimbo di due anni è annegato nella piscina montata davanti a casa in occasione di una festa.

(Unioneonline/l.f.)

