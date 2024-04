Faceva bere di nascosto benzodiazepine in una tisana all'anziana che assisteva per derubarla di gioielli e contanti: per questo una badante di 31 anni, italiana, è stata arrestata dai carabinieri di Bergamo con le accuse di rapina aggravata e lesioni personali.

Le indagini sono scattate dopo la denuncia presentata a fine agosto dalla stessa vittima, che aveva scoperto i furti in casa, avvenuti a seguito di due suoi malori, cui aveva fatto seguito un ricovero in ospedale.

Proprio durante i controlli medici erano emerse tracce di assunzione degli psicofarmaci, di cui la donna non è riuscita a dare spiegazione. Da lì sono quindi iniziati i sospetti.

I militari della stazione di Bergamo sono poi riusciti a dimostrare il coinvolgimento della badante, che – si è scoperto – rivendeva i preziosi rubati in alcuni negozi “compro oro” della zona.

La donna si trova ora ai domiciliari.

