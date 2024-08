È precipitato poco dopo il decollo e nell’impatto con il suolo ha preso fuoco. È quanto successo a un aereo ultraleggero in partenza dall’aviosuperficie di Terni direzione L’Aquila. Nell’incidente sono morti due sessantenni: pilota e passeggero.

L'impatto - spiegano i vigili del fuoco - è avvenuto alla fine della strada di Maratta, verso Narni poco dopo il parco Chico Mendez, in un campo accanto alla superstrada E45. Il mezzo coinvolto è un aeromobile da turismo quadriposto e

monomotore.

Una volta caduto, il velivolo è stato avvolto dalle fiamme che si sono estese anche alla vegetazione circostante. L’incendio è stato spento subito dalle squadre sul posto ma per i due non c’è stato nulla da fare. Sono intervenuti anche la polizia di Stato - in prima battuta la squadra volante e quindi la polizia scientifica e la squadra mobile di Terni - la polizia locale e gli operatori del 118.

