L’ha picchiata e poi ha tentato di strangolarla, riuscendo inoltre a ferirla al collo con un coccio di bottiglia. È la ricostruzione fatta finora dai carabinieri su quanto accaduto nella notte e che ha portato all’arresto di un 29enne residente a Lissone, in Brianza.

I militari sono stati chiamati intorno alle 3 in un albergo di via Napo Torriani a Milano poiché era stata segnalata un’aggressione in una camera dove due fidanzati avevano avuto una violenta discussione e poi lui aveva preso la compagna a schiaffi e pugni cercando di strangolarla. Infine l’avrebbe colpita al collo col vetro rotto.

A dare l’allarme è stata una coppia di amici che soggiornava nella stanza accanto. La vittima, una 23enne di origine marocchine e portatrice di handicap per la mancanza del braccio sinistro, ha riportato escoriazioni alla mano destra ed ecchimosi al volto e al collo. Soccorsa dai sanitari, è stata portata all’ospedale Fatebenefratelli mentre il fidanzato è stato arrestto e condotto a San Vittore.

(Unioneonline/s.s.)

