Ha cercato di rapire una bimba di nove mesi sistemata su un passeggino ma è stato fermato e infine arrestato.

La vicenda è avvenuta in un bar di Torino dove una telecamera ha ripreso tutta la scena: l’uomo, professore di liceo di 57 anni, passa davanti all’ingresso del bar e vede il passeggino incustodito, quindi torna indietro e lo fissa per un po’ probabilmente per accertarsi che non ci sia nessuno nei paraggi. Infine lo afferra e tenta di allontanarsi. A bloccarlo sono alcune persone presenti.

L’insegnante, che ha alle spalle un precedente per tentato omicidio, è in cura al reparto psichiatrico dell’ospedale Molinette ma sembra che da qualche tempo abbia interrotto le terapie consigliate e negli ultimi giorni non si sia presentato al lavoro.

