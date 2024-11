In stato confusionale, ha tentato di annegare il figlio di quasi due anni nel bidet.

Prima di farlo, però, ha chiamato il 112: «Sto per uccidere mio figlio», ha detto.

L’episodio è avvenuto in un’abitazione di Marano Vicentino, per fortuna è stato immediato l’intervento dei carabinieri di Thiene, che sono riusciti a salvare il piccolo.

Entrati nell’appartamento, i militari hanno trovato il bimbo in bagno, con il capo nel bidet colmo d’acqua. Sono riusciti a salvarlo in tempo, prestando le prime cure in attesa dell’arrivo dei soccorritori del 118.

Il piccolo, dopo i controlli in ospedale, è stato affidato al padre. La madre è stata arrestata in flagranza per il reato di tentato omicidio.

