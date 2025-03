Svolta nel caso della morte di Andrea Prospero, il ragazzo di 19 anni trovato morto in un appartamento nel centro di Perugia lo scorso 29 gennaio, dopo cinque giorni di ricerche.

La Procura di Perugia ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un giovane residente nella provincia di Roma per il reato di “istigazione o aiuto al suicidio”.

Prospero, originario di Lanciano (Chieti), frequentava la facoltà di Informatica all’Università degli studi di Perugia. Da poco aveva affittato un appartamento, dopo aver vissuto in un ostello.

A causare il decesso è stato un mix letale di benzodiazepine e ossicodone, i familiari del giovane hanno da subito respinto l’idea di un suicidio, sospettando che qualcuno avesse ucciso Andrea o almeno lo avesse spinto a togliersi la vita.

Nella casa del ragazzo gli agenti hanno trovato cinque telefoni cellulari, 60 schede sim e tre carte di credito non intestate a lui. Per questo le indagini si sono subito concentrate sul suo possibile coinvolgimento in attività informatiche illecite. «Vi prego, ditemi chi era mio figlio», questo l’appello che lanciò il padre.

I familiari hanno sin dall’inizio sostenuto che Andrea sia rimasto coinvolto in una situazione troppo grande da cui non ci sarebbe stato modo di uscire. Per questo ora accolgono con «soddisfazione» questa svolta nelle indagini. L’arresto, commenta l’avvocato Francesco Mangano che li assiste, «sembra confermare quello che abbiamo sempre sostenuto».

