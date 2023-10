Un’adolescente si è gettata dalla finestra del secondo piano della scuola, ma è stata salvata in extremis da un bidello.

È accaduto a Nizza Monferrato, in provincia di Asti e, secondo quanto si apprende, la studentessa, che si sarebbe lanciata nel vuoto volontariamente, è stata poi portata assieme all’uomo in ospedale, ma entrambi non sarebbero in pericolo di vita.

Da una prima ricostruzione dell’accaduto, il “volo” della ragazza sarebbe stato attutito dall’operatore scolastico che si trovava sul marciapiede proprio con l'intento di salvarla, insieme a un gruppo di persone.

«Non sono un eroe. Ho fatto quello che doveva essere fatto, sono contento che la ragazza sia salva», ha detto il bidello alla stampa locale dopo il provvidenziale intervento.

