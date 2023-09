Uno studente sassarese di 22 anni è stato aggredito a Pisa, dove frequenta l’Università.

Alessandro Fenu ha riportato lesioni serie provocate dal pugno sferrato da un 27enne all’esterno di un locale in cui si festeggiavano alcune lauree: «Mi ha distrutto gli incisivi. Uno è fratturato, il secondo, in dislivello rispetto agli altri, sta per cadere. Ho anche il labbro spaccato e il naso deviato», racconta la vittima.

Tutto è cominciato dentro la discoteca, Fenu ha urtato l’altro universitario. Gli ha chiesto scusa ma il 27enne lo ha spinto fuori dal locale. «Ricordo il colpo e poi più niente».

È stato soccorso e portato in ospedale, ha presentato denuncia alla polizia.

Emanuele Floris

