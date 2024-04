Via oggi a Brescia alla nuova udienza per la richiesta di revisione del processo a carico di Olindo Romano e Rosa Bazzi, coniugi condannati all’ergastolo per la strage di Erba dell'11 dicembre 2006.

Dopo le richieste dell’accusa nella passata udienza, oggi tocca alla difesa presentare "nuove prove” alla corte d'Appello di Brescia per convincere i giudici a riaprire nuovamente il caso dopo i tre gradi di giudizio.

Olindo Romano e Rosa Bazzi nei giorni successivi all'eccidio in cui furono uccise quattro persone – Raffaella Castagna, suo figlio il piccolo Youssef Marzouk di due anni, la madre Paola Galli e la vicina di casa Valeria Cherubini – confessarono di essere gli autori della strage. Confessioni che, per la difesa, furono però indotte in quanto i due, vicini di casa delle vittime, non erano in condizioni mentali da sostenere un interrogatorio come stabilito da consulenti della difesa negli elaborati allegati all'istanza di revisione.

I legali vorrebbero anche sentire un tunisino il quale ipotizza che il massacro sia accaduto nell'ambito di un regolamento di conti nello spaccio di droga.

L'accusa ha chiesto siano dichiarate inammissibili tutte le istanze compresa quella del tutore di Olindo e Rosa, l'avvocato Diego Soddu.

In aula anche Azouz Marzouk, marito di Raffaella Castagna e padre del piccolo Youssef, uccisi nella strage. L'uomo sostiene che i coniugi Romano siano innocenti e che si debba indagare altrove. «Ho letto le carte, ho visto il percorso di questi anni che confermano che qualcosa non va – ha precisato – sono tantissime le cose che non tornano». Per le modalità con cui furono uccise le vittime, a colpi di spranga e a coltellate, il tunisino aveva già parlato di "killer ", di "gente che sa uccidere ".

In coda per partecipare all’udienza fin dalla prima mattina si è radunata una folla di curiosi, stessa scena registrata all'esterno del Palazzo di Giustizia in occasione della prima udienza, sotto la pioggia, lo scorso 1 marzo.

