Il gup di Roma ha condannato ad 1 anno e 8 mesi (pena sospesa), Lucrezia Hailé Selassiè, sedicente principessa etiope, accusata di stalking ai danni di Manuel Bortuzzo, il campione di nuoto paralimpico.

La donna è accusata di avere perseguitato Bortuzzo per mesi, arrivando a minacciarlo di morte se non fosse tornato con lei. Il pm aveva sollecitato una condanna ad 1 anno e 4 mesi nell'ambito di un processo svolto con il rito abbreviato.

I due si erano conosciuti durante il reality show Grande Fratello vip, nell'edizione 2021-2022. Una relazione nata e finita durante il programma. La donna però non ha accettato la conclusione di quel flirt e avrebbe iniziato a vessare Bortuzzo con comportamenti sempre più aggressivi, tanto che il nuotatore ha deciso di denunciarla e la 27enne è stata sottoposta a divieto di avvicinamento e costretta a indossare il braccialetto elettronico per atti persecutori.

Nel capo di imputazione i pm di piazzale Clodio scrivono che la ragazza ha procurato al suo ex «uno stato d'ansia e di paura e un fondato timore per la sua incolumità, costringendolo a modificare le proprie abitudini di vita, al punto di bloccarla e di non sentirsi libero di spostarsi serenamente e di iniziare una nuova relazione».

