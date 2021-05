Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha prorogato al 30 maggio l'ordinanza che sancisce il divieto di ingresso da India, Sri Lanka e Bangladesh fatta eccezione per i cittadini italiani residenti nel nostro Paese.

L’India ha registrato nelle ultime 24 ore quasi 4mila morti e più di 412mila nuovi casi Covid, due nuovi dati record per la pandemia che sta dilagando per la contagiosa variante.

L'Ambasciata d'Italia a New Delhi, intanto, fa sapere di essere in "costante contatto" e di stare prestando assistenza agli italiani residenti in India (e che non possono dunque fare rientro): si tratta di circa un migliaio di connazionali tra i quali al momento solo una ventina risulta positiva al Covid, ma con sintomatologia lieve.

