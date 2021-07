Più di 40 milioni di green pass sono stati scaricati dagli italiani, tra cui però vanno compresi anche quelli – che durano solo 48 ore – relativi all’esito negativo di un tampone. Sono oltre 63 milioni invece le dosi di vaccino somministrate.

Sono i numeri forniti da Roberto Speranza nella conferenza stampa a margine del Consiglio dei ministri che ha approvato le nuove misure anti-Covid.

"L'aspettativa quindi - afferma il ministro - è che ci possa essere anche una maggiore circolazione virale senza una ricaduta sulle ospedalizzazioni. Per questo è giusto che in questa fase il driver per il cambio di zona sia costituito dalle ospedalizzazioni".

Sul green pass: “Già prima di questo decreto lo abbiamo usato ad esempio per i matrimoni, o per visitare i propri cari nelle Rsa. Ora lo estendiamo in modo significativo ad altre attività e servizi tra cui la ristorazione al chiuso, gli spettacoli aperti al pubblico, gli eventi e le competizioni sportive, i musei e gli altri istituti e luoghi della Cultura; le piscine, le palestre, centri benessere, fiere e sagre, i convegni, congressi, i centri termali, parchi tematici e di divertimento, centri culturali, centri sociali e ricreativi le attività di sale gioco, sale scommesse sale bingo, casinò".

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata