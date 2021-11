Per vent’anni nessuno aveva più saputo niente di lui. Poi è ricomparso per accoltellare il fratello e la cognata, mandandoli entrambi in ospedale.

È successo venerdì sera a Selva di Val Gardena (Bolzano). Ivo Rabanser, 42 anni, è stato arrestato e oggi è in programma l’udienza di convalida.

Da quanto ricostruito l’uomo è entrato nell’abitazione del fratello Martin e gli ha sferrato vari fendenti, colpendo anche la cognata Monika. Il primo è fuori pericolo, la seconda è già stata dimessa avendo riportato ferite superficiali. Era stata quest’ultima, subito dopo l’irruzione, a rifugiarsi dai vicini e a chiamare i carabinieri.

In paese nessuno ha saputo spiegare il motivo del gesto.

(Unioneonline/s.s.)

