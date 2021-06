Terrore ad Ardea, vicino a Roma, dove un giovane ha aperto il fuoco con una pistola in mezzo alla strada, colpendo due bambini e un anziano. Quest’ultimo è morto per le ferite, i due bimbi sono rimasti invece gravemente feriti e sono stati portati in elicottero in ospedale. Le loro condizioni sarebbero purtroppo “disperate”.

Sul posto sono intervenuti con diverse pattuglie i carabinieri, che stanno cercando di fermare il responsabile.

Si tratterebbe di un residente nella zona – in via degli Astri barricatosi in casa per sfuggire alla cattura.

Le forze dell’ordine hanno invitato i residenti a non uscire dalle loro abitazioni, fino alla fine dell’emergenza.

- IN AGGIORNAMENTO –

(Unioneonline/l.f.)

