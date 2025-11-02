Spari da uno scooter: 18enne ucciso in provincia di NapoliLa vittima, incensurata, era in piazza con gli amici a Boscoreale
Un ragazzo di 18 anni è morto in ospedale a Castellammare di Stabia dove era stato trasportato con una ferita d'arma da fuoco.
Secondo una prima ricostruzione, il 18enne - incensurato e che lavorava come operaio - sarebbe stato ferito a Boscoreale.
Verso le 2.30 della scorsa notte, il giovane si trovava in piazza Pace quando due persone arrivate a bordo di uno scooter hanno esploso un colpo di pistola ad altezza d'uomo che lo ha colpito nella zona dell'ascella. Soccorso, è morto appena arrivato nell'ospedale di Castellammare di Stabia dove sono intervenuti i carabinieri del nucleo investigativo di Torre Annunziata per avviare le indagini.
