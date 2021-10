È stata un’esecuzione "plateale" quella avvenuta a Buccinasco, alle porte di Milano, dove questa mattina intorno alle 10 è stato ucciso a colpi di pistola Paolo Salvaggio: così l'ha definita la presidente della commissione regionale Antimafia Monica Forte.

"Ho appreso con sconcerto della plateale e drammatica esecuzione che ha avuto luogo questa mattina a Buccinasco, in pieno giorno e in una strada del centro. È evidente come la scelta del luogo e dei tempi sia anche una dimostrazione di potere e impunità" ha osservato Monica Forte.

"Sono confortata - ha poi aggiunto - nel conoscere l'avanzata qualità delle autorità milanesi, dalla Direzione Distrettuale Antimafia, alla Prefettura alle Forze dell'Ordine, e confido pertanto che piena luce verrà fatta su un caso che necessita di risposte in tempi rapidi e che non potrà lasciare spazi a verità parziali”.

Secondo quanto comunicato dall'Areu, Paolo Salvaggio è stato raggiunto da colpi di arma da fuoco alla testa, al volto e alla spalla ed è stato trasportato in arresto cardiocircolatorio all'ospedale di Rozzano, dove i medici non sono riusciti a salvarlo.

La sparatoria è avvenuta poco dopo le 10 in via della Costituzione, all'incrocio con via Rodolfo Morandi.

Sul posto, oltre ai soccorritori, anche i Carabinieri.

