Spari in centro a Trieste questa mattina.

Colpi di arma da fuoco sono stati esplosi intorno alle 8 in via Carducci. Alcune persone, non è chiaro ancora il numero preciso, sono state ferite. Sembra siano almeno sei. Mentre i responsabili sono in fuga.

L’episodio, dalle prime informazioni, sarebbe avvenuto nei dintorni di un bar, forse nell’ambito di una lite tra gruppi di operai di nazionalità straniera, kosovari e albanesi, secondo alcune indiscrezioni, scaturita in seguito a dissidi proprio per questioni di lavoro.

Dopo un iniziale diverbio, i gruppi si sarebbero scontrati anche con spranghe. Soltanto dopo qualcuno avrebbe estratto pistole e sparato alcuni colpi.

L'area è stata chiusa da parte delle forze dell'ordine. Sul posto stanno operando polizia, carabinieri, guardia di finanza e i soccorritori del 118 con le ambulanze.

