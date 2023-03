Abbracciati sul divano. Ormai senza vita. Sul tavolo una pistola e diversi farmaci.

Così i carabinieri hanno trovato marito e moglie, entrambi di 84 anni, in un appartamento di Trieste. Un caso, secondo i primi accertamenti, di omicidio-suicidio: lui avrebbe sparato un colpo di pistola alla donna – il proiettile avrebbe raggiunto l’anziana alla tempia - e si sarebbe poi ucciso ingerendo vari medicinali.

Sulla porta i vicini hanno visto un biglietto in cui si chiedeva di chiamare le forze dell’ordine e venivano date indicazioni su dove recuperare le chiavi per entrare in casa. A quel punto hanno avvisato i carabinieri.

La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di oggi, è stata disposta l’autopsia. L’arma risulta regolarmente detenuta.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata