Il Presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, è tornato all’ospedale San Raffaele di Milano per proseguire le terapie che sta seguendo per superare gli strascichi del Covid-19, che lo ha colpito lo scorso autunno.

La notizia è stata confermata da fonti parlamentari azzurre.

Lo scorso aprile l’ex premier era stato ricoverato, sempre al San Raffaele; circostanza che aveva portato allo slittamento dell’udienza per il processo Ruby-Ter, in cui è imputato per corruzione in atti giudiziari. Restano sospesi i termini di prescrizione.

La nuova udienza si terrà il 19 maggio, quando si verificherà se ci saranno state o meno le dimissioni di Berlusconi.

In caso di uscita dall'ospedale dell'ex premier per quella data, se la difesa segnalerà ancora problemi di salute, il tribunale di Milano valuterà di disporre una perizia con accertamenti medici.

(Unioneonline/F)

