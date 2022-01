Fine emergenza Covid vicina? Ci siamo, secondo il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, che è intervenuto a Metropolis.

L’attuale stato di emergenza scade il 31 marzo: “Credo che non sarà prorogato oltre”, afferma l’esponente del Movimento 5 Stelle.

Di più, secondo Sileri “per la fine del mese (di febbraio, ndr) avremo abbandonato tante di quelle restrizioni che oggi abbiamo”.

Il sottosegretario afferma che andrebbe anche “ripensato” il Green pass “in base all’andamento del virus". E prevede cambiamenti anche sul tipo di vaccinazione: “Andrà rimodulata, fatta in base alle persone”.

"Stiamo uscendo dalla pandemia – osserva Sileri - con un virus che ci ha anche aiutato perchè la variante Omicron è più debole”. Ma ora c'è un altro problema: “Le attività sanitarie non svolte, un'altra pandemia. Parliamo di 6-700 mila interventi chirurgici rinviati, un terzo delle diagnosi di cancro in meno, milioni di procedure e indagini diagnostiche non fatte. Si tratta di una mole di interventi e controlli sanitari che deve essere recuperata”.

