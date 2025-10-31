Siena, trovata morta Miriam Oliviero: il corpo della 24enne su un tetto vicino alla Torre del MangiaLa giovane era scomparsa da martedì scorso
È stata trovata morta questa mattina a Siena Miriam Oliviero, la 24enne residente a Monteroni d'Arbia (Siena), scomparsa da martedì scorso.
Il corpo della giovane è stato trovato da carabinieri e vigili del fuoco su un tetto vicino alla parte bassa della Torre del mangia, nei pressi di piazza del Campo a Siena.
Proprio nell'area di piazza del Campo si erano concentrate le ricerche dopo che nella zona era stato geolocalizzato il telefono cellulare della 24enne.
(Unioneonline/v.l.)