È stata trovata morta questa mattina a Siena Miriam Oliviero, la 24enne residente a Monteroni d'Arbia (Siena), scomparsa da martedì scorso.

Il corpo della giovane è stato trovato da carabinieri e vigili del fuoco su un tetto vicino alla parte bassa della Torre del mangia, nei pressi di piazza del Campo a Siena.

Proprio nell'area di piazza del Campo si erano concentrate le ricerche dopo che nella zona era stato geolocalizzato il telefono cellulare della 24enne. 

(Unioneonline/v.l.)

