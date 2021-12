Un altro tragico incidente sul lavoro.

Si è verificato a Bodio Lomnago, in provincia di Varese, nel cantiere di una casa in costruzione, dove un operaio di 51 anni è morto schiacciato da un mezzo pesante per il trasporto e il getto di calcestruzzo che si sarebbe ribaltato, per cause in fase di accertamento.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, la vittima è morta all’istante, mentre un suo collega è rimasto ferito nel disperato tentativo di prestargli soccorso.

Sul posto, dopo l’allarme, sono intervenuti un'automedica, un'ambulanza, i vigili del fuoco, assieme ai carabinieri.

Purtroppo inutili i soccorsi per l’operaio 51enne, mentre il collega, 55 anni, è stato portato d’urgenza in ospedale.

Sull’accaduto è stata avviata un’indagine.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata