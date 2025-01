È stabile ma resta comunque in prognosi riservata il celebre fotoreporter toscano Massimo Sestini, 62 anni, divenuto celebre per lo scatto di Lady D in Sardegna e ricoverato in rianimazione all'ospedale di Trento dopo un incidente sott'acqua nelle acque gelate del lago di Lavarone, dove si trovava per una immersione.

Ieri mattina Sestini aveva accusato problemi durante l'immersione nel lago gelato ed era stato riportato in superficie dall'istruttore e subito rianimato dai soccorritori.

La situazione, secondo quanto confermato dalle agenzie di stampa, resta critica a causa di una «sindrome da distress respiratorio acuto, Ards polmonare, caratterizzata da un processo infiammatorio a carico dei polmoni che compromette la funzionalità degli alveoli e la loro capacità di assimilare ossigeno dall'aria inspirata».

A provocare questa crisi sarebbe stato il contatto con l'acqua gelata del lago di Lavarone.

Il fotografo invece, sempre in base a quanto appreso, non presenta danni neurologici.

