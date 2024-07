Sesso in cambio del superamento degli esami al corso per sottoufficiali della Guardia di Finanza. Dopo lo stupro denunciato a fine maggio da un'allieva della Scuola per ispettori e sovrintendenti a Coppito, la Procura de L’Aquila ha aperto un nuovo filone d'indagine.

Secondo quanto scrive il Corriere della Sera la ragazza potrebbe essere stata solo una delle vittime prese di mira dal gruppo di quattro capitani-istruttori trasferiti dal Comando generale in altre sedi. Solo uno di loro è indagato per violenza sessuale e lesioni aggravate. Gli altri, che con lui condividevano una chat con commenti che dimostrerebbero come fossero a conoscenza degli abusi, sono invece accusati di maltrattamenti.

Lo stupro, secondo la denuncia della ragazza di cui riferisce il Messaggero, sarebbe durato 5 minuti e la vittima sarebbe riuscita a fuggire approfittando di una telefonata che avrebbe distratto il suo aggressore.

Sul caso indaga la Finanza, presso la quale l'allieva ha presentato denuncia, insieme con la Squadra mobile aquilana. A Roma invece c'è un'inchiesta della Procura militare.

