È stata arrestata, con l'ipotesi di reato di tentato omicidio, la ragazzina di 17 anni che avrebbe accoltellato ieri sera un giovane di 21 anni in un appartamento a Padova.

Al momento del fattaccio erano presenti nell’abitazione anche un’altra ragazza e un altro ragazzo.

Il gruppo di amici era tornata nella casa dopo una serata trascorsa in giro per locali, tra alcol e divertimento. Cosa sia accaduto non è ancora del tutto chiaro.

Da una prima ricostruzione la 17enne – già nota alle forze dell’ordine sembra per alcuni episodi di bullismo – avrebbe avuto una lite col 21enne, con cui pare avesse una relazione sentimentale, culminata con l’aggressione e l’accoltellamento.

Dopo l’allarme, sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine. Il 21enne è stato portato all’ospedale padovano, dove si trova ricoverato in condizioni gravi.

La 17enne è stata invece portata in caserma dai carabinieri e il pm di turno ne ha disposto l’arresto.

(Unioneonline/l.f.)

