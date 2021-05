Le aveva promesso un posto di lavoro, tra l’altro inesistente, in cambio di rapporti sessuali. Non solo, quando lei gli ha detto di no ha iniziato a perseguitarla: per questo è stato arrestato dagli agenti del Commissariato di Grottaglie (Taranto) un 44enne residente a San Giorgio Jonico, accusato di stalking e violenza sessuale.

È stata la ragazza a denunciarlo: agli agenti ha raccontato di aver conosciuto il suo aguzzino circa due mesi prima. Il 44enne le aveva raccontato di essere dipendente di una ditta dell'indotto di una grande azienda e, approfittando della sua precaria condizione economica, le aveva promesso un impiego.

Un benefattore, insomma, che si era anche offerto di sostenere la spesa alimentare della sua famiglia. Peccato che poi avesse iniziato a pretendere qualcosa in cambio. All'ennesimo rifiuto della ragazza di avere rapporti sessuali con lui, ha reagito con atteggiamenti persecutori nei confronti della giovane, della madre e anche di un loro amico che era intervenuto per cercare di dirimere la questione, ma era stato aggredito per strada.

I poliziotti del Commissariato hanno deciso di avviare la procedura del "Codice Rosso" che consente di accelerare le procedure, soprattutto in considerazione dell'aggravarsi delle condizioni psicologiche delle due donne. Il 44enne, che si è scoperto non aveva mai lavorato in quelle aziende, è stato rintracciato nel suo domicilio e arrestato.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata