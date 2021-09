Togliere la mascherina ai ragazzi nelle classi di alunni vaccinati? Una proposta di cui aveva parlato il ministro Patrizio Bianchi in conferenza stampa con il premier Draghi, ma che fa storcere il naso agli esperti.

Secondo il consulente del ministero della Salute, Walter Ricciardi, sarebbe ancora opportuno tenerle.

"Anche i vaccinati possono, seppur in senza conseguenze gravi, avere l'infezione e trasmetterla - ha spiegato in collegamento a "Morning News" - per cui è opportuno che in luoghi chiusi e affollati vengano rispettati i due parametri del distanziamento e delle mascherine".

"Queste misure salvaguardano la possibilità di continuare a fare scuola in presenza”, ha chiarito Ricciardi. Perché “nel momento in cui all'interno di una classe di vaccinati si diffondesse l'infezione, la classe verrebbe messa in quarantena e la didattica in presenza verrebbe sospesa".

