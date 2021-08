Disco verde per chi ha il Green pass valido, rosso per chi non ce l’ha. Ci sarà una app per controllare il Green pass a scuola.

“Stiamo lavorando con presidi e il Garante della Privacy per avere uno strumento semplice e facile che permetta ai presidi tutte le mattine di controllare chi ha disco il verde e chi il disco rosso", ha detto il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi intervistato da Morning News su Canale5.

Solo "una sigla sindacale" dei dirigenti scolastici ha espresso perplessità, ha detto il ministro, mentre "gli altri hanno firmato il protocollo. Non confondiamo una sigla con i presidi". La app sarà disponibile da "quando i ragazzi saranno a scuola".

Il ministro si è detto sicuro dell’avvio del nuovo anno scolastico: "Stiamo lavorando in decine di migliaia di persone per arrivare a questo, siamo pronti".

In molti si stanno vaccinando da quando c’è l’obbligo del Green pass: “C'è un forte aumento dei vaccinati in questi ultimi giorni tra il personale scolastico. Chi ha il vaccino o il Green pass va a scuola, gli altri verranno sospesi. Il tampone lo faremo al personale solo secondo le indicazioni delle autorità sanitarie. Il tampone non è un sostituito del vaccino ma semplicemente un atto di tracciamento".

Rischi di chiusure generalizzate non ce ne sono: "Quando in una classe c'è un ragazzo positivo verrà allontanato, e anche gli altri alunni, e si verificherà l'ampiezza del cluster. Ora si isolano esattamente le situazioni di rischio che viene monitorato senza più generalizzare. Non c'è più il rischio di Regioni in quarantena".

Infine, le classi pollaio che destano preoccupazione: “Sono il 2,9% e si trovano soprattutto negli istituti tecnici delle grandi città. Abbiamo la conoscenza del problema e ci stiamo lavorando con interventi mirati”.

(Unioneonline/L)

