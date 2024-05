La scossa di terremoto più forte degli ultimi 40 anni. Paura nel Napoletano. Quella che ha fatto tremare il suolo più di tutte, alle 20.10, di magnitudo 4.4, la peggiore da quando il fenomeno del bradisismo è tornato ad affacciarsi nell’area dei Campi Flegrei. La sentono gli abitanti di Pozzuoli, i più esposti, ma non solo. Paura anche a Napoli, nella zona collinare come a ridosso del mare, a Bagnoli come ai Colli Aminei. E la scossa la avvertono bene anche in vari comuni dell'hinterland, specialmente a nord del capoluogo, a Casavatore come a Giugliano o ad Afragola. Perfino sull'isola di Procida.

Molti scendono in strada, qualche cornicione cade, alcune crepe sui muri degli edifici da verificare, ma non si registrano, almeno nelle immediatezze, danni di particolare importanza. Il record precedente di scossa più forte risaliva al 27 settembre scorso: allora la magnitudo registrata fu 4.2 Tanta gente anche sul lungomare che collega Bagnoli a Pozzuoli, dove oggi le scuole rimarranno chiuse.

