La gelosia l’ha accecata, tanto da pedinare il marito e fargli continuamente delle scenate, fino ad arrivare a vere e proprie minacce culminate con un provvedimento del giudice nei confronti della donna.

Lei, che ha 50 anni, ha sorpreso lui, 80enne, mentre era al telefono con una prostituta e da quel momento ha cominciato a tormentarlo. Non si è limitata però ai pedinamenti e a intercettare le chiamate, lo ha anche inseguito in macchina mandandolo fuori strada, e per finire lo ha riempito di bastonate. Episodio anticipato da una frase: “Ho intenzione di ucciderti, ti faccio a pezzi”.

L’uomo, portato al pronto soccorso dove gli è stata assegnata una prognosi di un mese, ha ora una forma di tutela. Il gip di Milano ha emesso nei confronti della moglie la misura cautelare del divieto di avvicinamento.

