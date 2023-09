Scontro tra due auto questo pomeriggio a Milano, dove uno dei veicoli – a seguito dell’impatto – si è ribaltato, investendo due anziani che si trovavano sul marciapiede. È successo oggi poco dopo le 17.30, in via Inganni, angolo via Lorenteggio.

Grave la donna, trasportata in codice rosso all'Humanitas. L’uomo è stato invece trasferito in codice giallo al Policlinico. Sul posto sono giunte quattro ambulanze, un'auto medica e un'auto infermieristica del 118, gli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco che hanno estratto dall'auto ribaltata due coniugi di 77 anni, trasferiti poi in codice giallo all'ospedale San Raffaele.

I conducenti dell’altro veicolo sono rimasti illesi. Effetuati i rilievi per ricostruire le dinamiche dell’incidente.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata