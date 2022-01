Terribile incidente mortale nella notte sulla strada provinciale 45bis nel comune di Rezzato, in provincia di Brescia.

Dalle prime informazioni emerse, un'auto che viaggiava in direzione Brescia si è scontrata frontalmente con un pullman che proveniva dal senso di marcia opposto. A bordo della Volkswagen Polo quattro ragazzi e una ragazza tra i 17 e i 22 anni: sono morti tutti sul colpo.

Illeso il conducente del pullman, solo lievemente ferito e trasferito in ambulanza al Pronto Soccorso della Poliambulanza di Brescia: “Quell’auto ha invaso la mia corsia e me la sono trovata di fronte, non sono riuscito ad evitarla”.

I ragazzi, alcuni di origine straniera, erano residenti nella zona della Valsabbia: sono Dennis Guerra, 20 anni di Sabbio Chiese, El Harram Imad, anche lui ventenne, di Preseglie, Natiq Imad, 20 anni, di Pertica Bassa, Natiq Salà, 22enne di Vestone. La più giovane era Irene Sala, 17 anni.

(Unioneonline/D)

