«Piena condanna per le violenze avvenute da parte dei collettivi a Roma. Devastazioni, aggressioni, scontri, assalti a un Rettorato e a un commissariato, con un dirigente preso a pugni. Questo non è manifestare, ma delinquere. La mia solidarietà al dirigente della polizia aggredito, a tutte le forze dell'ordine e ai docenti». Lo afferma sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dopo la giornata di tensioni davanti all’Ateneo romano, che ha portato a due arresti a seguito di manifestazioni e tafferugli scoppiati per il mancato boicottaggio di Israele da parte del senato accademico.

I giovani pro Palestina avevano anche provato a fare irruzione all’interno di un posto di polizia dopo che uno di loro era stato fermato per essere salito sul tettuccio di una Volante.

«I ragazzi arrestati verranno processati per direttissima». A dirlo sono i collettivi della Sapienza, tra cui Cambiare rotta che per oggi hanno convocato un presidio in Piazzale Clodio, sede del Tribunale, «in solidarietà con gli arrestati», fanno sapere.

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata