È vivo e in buone condizioni Roberto Coppola, milanese scomparso sette anni fa. La Polizia di Stato di Milano, che su input dell'Ufficio del Commissario straordinario per le persone scomparse aveva avviato in agosto nuove indagini, è stata informata dall'Interpol di Washington DC che si trova in Texas.

Era stata la madre a denunciare, nel 2016, che non riusciva ad avere più contatti con il figlio. La segnalazione aveva portato a ricerche internazionali, negli anni senza esito. I poliziotti hanno posto attenzione sul Texas, dove, in base a informazioni ricevute dalla madre, il figlio si sarebbe trasferito. Grazie all'Esperto per la Sicurezza dell'Ambasciata a Washington, è stato trovato.

«Rasserenata? Sono rinata», ha commentato all’Ansa Anna Maiorano. «Sono stati anni in cui alternavo la rassegnazione alla speranza e l'ho avuta vinta - spiega - Le motivazioni per cui per tutto questo tempo non si è fatto sentire me le spiegherà quando ci vedremo. Ora sono solo felice che stia bene». Roberto Coppola era a Calgary, in Canada, l'ultima volta che aveva avuto contatti con la madre. Poi più nulla fino ad oggi.

(Unioneonline/D)

