È morta «verosimilmente per assideramento» la turista tedesca 16enne, residente a Colonia, trovata due giorni fa in un bosco sopra San Candido, in Alto Adige. È quanto ha stabilito l'autopsia, effettuata ieri mattina all'ospedale di Bolzano, che ha escluso la presenza di traumi.

Il cadavere della teenager era stato trovato dai soccorritori nel bosco, vicino a un sentiero di montagna a 1450 metri di quota. Secondo quanto ricostruito, la ragazza aveva lasciato il maso, nel quale soggiornava con i genitori per un periodo di vacanze, per effettuare una passeggiata. Ma il suo fisico fragile, gli abiti troppo leggeri e il gelo invernale (quella mattina le temperature si aggiravano intorno ai -14 gradi) non le hanno dato scampo.

L'allarme è scattato in mattinata quando la giovane non ha fatto rientro. Prima di uscire aveva lasciato un biglietto alla famiglia, spiegando che sarebbe uscita per una passeggiata nei dintorni e che sarebbe tornata presto. A complicare le operazioni di ricerca anche il localizzatore disattivato sul suo cellulare, risultato scarico, probabilmente a causa del grande freddo. Con il via libera medico, la salma della 16enne verrà restituita alla famiglia.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata