Disagi in tutta Italia per lo sciopero generale indetto dai sindacati nella giornata di oggi, venerdì 29 novembre.

Previsto lo stop di 8 ore per tutti i settori pubblici e privati (fabbriche, scuola, sanità), ad eccezione dei trasporti dove, per via della precettazione, l’agitazione si riduce a 4 ore per il trasporto locale e marittimo (dalle 9 alle 13), e per quello aereo (dalle 10 alle 14). Restano esclusi dallo stop i treni.

Sul fronte manifestazioni, un corteo è previsto anche a Cagliari: appuntamento alle 9 in piazza Garibaldi per una marcia fino a piazza del Carmine, dove concluderà la mattinata il segretario nazionale Uil Pensionati Carmelo Barbagallo.

