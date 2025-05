Una vita interrotta ad appena 25 anni.

Antonio Grasso, agente di polizia penitenziaria a Bancali, è morto a Caltagirone in Sicilia, nella notte tra venerdì e sabato scorsi a pochi metri da casa sua.

Il poliziotto infatti era siciliano e prestava servizio da tempo nel Gom (gruppo operativo mobile) del carcere sassarese anche se, di recente, aveva ottenuto il trasferimento in Lombardia.

Secondo una prima ricostruzione il 25enne, per ragioni in corso di accertamento, si è schiantato a bordo di una Kawasaki 600 cc contro un muro in cemento della strada. Ricoverato in ospedale ha purtroppo perso la vita a causa dei politraumi riportati.

Tutti lo ricordano, anche tra i colleghi della struttura di Sassari, come una persona solare, estroversa e corretta.

