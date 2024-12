Un ragazzo di 15 anni è morto e altri sei giovani sono rimasti feriti, alcuni in modo grave, in un incidente stradale accaduto la scorsa notte in località Piterà di Catanzaro, in un tratto in galleria della strada statale 109, che conduce in Sila.

Nell'incidente sono rimaste coinvolte due automobili. Il quindicenne viaggiava, insieme ad altre persone, a bordo di una Lancia Y. Una delle due auto coinvolte, questa l’ipotesi, avrebbe invaso la corsia opposta a causa della velocità sostenuta in un tratto di strada in cui è imposto il limite di 50 chilometri orari.

Sul posto i vigili del fuoco del Comando provinciale di Catanzaro, che hanno estratto i feriti, portati in ospedale dal personale del 118, dalle lamiere delle auto. Indagano i carabinieri. Il traffico lungo la statale 109 è rimasto bloccato per alcune ore.

