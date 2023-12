Tragedia di Natale nel Fiorentino, dove tre persone sono morte in un incidente stradale lungo la provinciale 131, in via del Lago a Barberino del Mugello.

Alle 16.35 circa si è verificato un violentissimo scontro frontale tra due auto, nessuno è sopravvissuto. I vigili del fuoco hanno estratto da una vettura, che a seguito dell’impatto si è incendiata, un uomo per il quale non c’è stato nulla da fare. Stessa sorte per i due occupanti della seconda auto, anch’essi estratti dai pompieri, il personale medico ha solo potuto constatarne il decesso.

La circolazione è rimasta bloccata a lungo, sul posto oltre ai vigili del fuoco anche i carabinieri e il personale del 118.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata