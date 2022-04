Terribile incidente oggi pomeriggio in provincia di Bergamo. Due persone sono morte, altre quattro sono in gravi condizioni: due in codice giallo e due in codice rosso.

Lo scontro avvenuto a Bianzano, sulla provinciale 40, ha coinvolto in tutto 3 moto (e non 6 come appreso in un primo momento) e un’auto.

La dinamica è da chiarire. Da quello che si sa, le moto delle vittime – una 53enne e un uomo, entrambi di Gazzaniga – e la macchina sono state avvolte dalle fiamme dopo lo schianto: la famiglia che viaggiava sull’auto, compreso un bambino piccolo, è riuscita a uscire dall’abitacolo e a mettersi in salvo. I due motociclisti invece non ce l’hanno fatta e per loro i soccorsi sono stati inutili. Sul posto sono arrivati due elicotteri del 118, quattro ambulanze, un’auto medica e i Vigili del fuoco.

I feriti in gravi condizioni sono altri quattro motociclisti trasferiti agli Spedali Civili di Brescia e al Giovanni XXIII di Bergamo.

Complessivamente, le persone coinvolte sono 11.

