Tragedia a Marina di Carrara dove una donna è rimasta schiacciata dall’ascensore all’interno di un’abitazione privata.

La 74enne, secondo quanto ricostruito finora dai carabinieri, era all’interno del vano anche se non è stato chiarito per quale motivo si trovasse in quell’area pericolosa. Probabilmente l’apparecchio si è messo in funzione improvvisamente, il corpo ormai senza vita è stato ritrovato sotto l’ascensore che è stato sbloccato dai Vigili del fuoco.

Unico testimone di quanto accaduto è il marito della vittima, un 80enne, secondo il quale la moglie era scesa nel seminterrato poi ha sentito le richieste di aiuto dopo che la grata si era chiusa dall’esterno. Ha tentato di aiutare la donna forzando la maniglia ma l’ascensore si è messo in moto facendo scendere la cabina fino a terra e schiacciando la 74enne.

