Scatta un selfie per immortalare un momento-ricordo ma in quella foto il caso ha voluto che venisse ritratto anche il ladro che, evidentemente sbadato, non si era accorto dello scatto.

La vicenda arriva da Bergamo dove, vicino alla stazione, una famiglia indiana composta da padre, madre e tre figli stava partendo per le vacanze, direzione Palma di Majorca. La mamma ha appoggiato la borsa per fare una foto. In quel momento un uomo ha afferrato l’oggetto contenente gioielli per 5mila euro, 150 euro in contanti e i documenti di viaggio.

I derubati si sono rivolti subito alla polizia che, visionata la foto del ladro – ritratto alle spalle del gruppo di famiglia nel suo gesto fulmineo –, ha individuato un 42enne marocchino già noto alle forze dell’ordine e lo ha arrestato. L’uomo era riuscito a sbarazzarsi di tutto, e la famiglia purtroppo, rimasta senza documenti, non è potuta partire.

