Dopo l’episodio dei giorni scorsi, con un atto vandalico ai danni della Galleria Vittorio Emanuele, questa mattina – sempre a Milano – due ragazzi hanno scalato la guglia maggiore del Duomo, dove si trova il simbolo della città, la Madonnina.

I due, una volta notati, sono scesi di loro spontanea volontà e sono stati presi in consegna dalla Polizia locale.

Hanno 18 e 20 anni e sono di nazionalità francese. Addosso non avevano bombolette, secondo indiscrezioni sarebbero praticanti amatoriali del parkour e avrebbero avuto come unico obiettivo quello di pubblicare la bravata sui social e in particolare su Instagram.

