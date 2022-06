Un 47enne di Bari è morto in mare a Forcatella, in provincia di Brindisi, dopo aver salvato le due figliolette, gemelle di 11 anni, che non riuscivano a tornare a riva.

A quanto si apprende, l'uomo era sulla spiaggia con la sua famiglia quando ha notato le bimbe in difficoltà a causa delle onde provocate dal vento, e si è tuffato riuscendo a metterle in salvo.

Lui, però, si sarebbe sentito male non riuscendo a uscire dal mare. Altri bagnanti, quando hanno visto che annaspava, si sono tuffati per aiutarlo. Ma quando l'hanno raggiunto era ormai troppo tardi, il 47enne era già morto. L'hanno portato a riva ma per lui non hanno potuto fare nulla i sanitari del 118 che hanno provato invano a rianimarlo.

La dinamica dei fatti è stata confermata dalla Capitaneria di Porto, in una nota.

Ulteriori accertamenti sulla dinamica della tragedia sono in corso.

