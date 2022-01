Con un amico è salito sul tetto della sua ex scuola ma è precipitato al suolo. Subito soccorso e trasportato in ospedale, è morto poco dopo. La vittima è un 20enne.

Secondo il racconto dell’amico, i due hanno scavalcato il cancello d’ingresso dell’Isis Gobetti Volta, a Bagno a Ripoli, nel Fiorentino perché il 20enne voleva mostrargli la scuola in cui aveva studiato. Una volta all’interno, sono saliti sulla rampa esterna per raggiungere il tetto.

Forse Roberto ha messo un piede in fallo mentre scattava delle foto, l’amico non lo ha più visto e lo ha chiamato, per vederlo poi a terra, ormai in stato di incoscienza.

Quando i soccorritori sono arrivati sul posto le sue condizioni erano già gravissime. Portato al Careggi di Firenze, il giovane è morto dopo poche ore.

In corso ulteriori accertamenti sulla tragedia, avvenuta nella notte tra sabato e ieri.

