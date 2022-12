In coda ai controlli, all’aeroporto di Linate, ha approfittato della confusione di una giornata come questa, fatta di presenze numerose e grande affollamento per le partenze della vigilia di Natale, appropriandosi dell’orologio di un altro passeggero e andando poi a prendere il suo aereo per Alghero.

L’oggetto era nella vaschetta da utilizzare per il passaggio sotto il metal detector, posizionato da un viaggiatore diretto a Bari. Un 43enne l’ha afferrato e ha raggiunto il suo gate. Il derubato, non ritrovando l’orologio, ha contattato la polizia che, quando il volo è atterrato nello scalo della Riviera del Corallo, ha mandato i colleghi sardi ad aspettarlo. Gli agenti avevano ricostruito quanto accaduto visionando le immagini delle telecamere. Per l’uomo una denuncia per furto.

