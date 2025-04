Da Giorgia Meloni a Elly Schlein, da Giuseppe Conte a Matteo Renzi fino a Maurizio Lupi.

L'Aula di Montecitorio è strapiena. La presidente del Consiglio, vestita di nero tra i due vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini. Deputati e senatori insieme applaudono gli interventi dei presidenti della Camera e del Senato Fontana e La Russa. Renzi, Conte e Schlein parleranno in rappresentanza di Iv, M5s e Pd, Meloni prenderà la parola in quanto capo del governo. Prima però tutti in piedi, anche in tribuna per il minuto di silenzio chiesto da Fontana per commemorare Papa Francesco.

